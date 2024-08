Ferragosto d’Italia

Dove dovremmo mai trascorrere il Ferragosto? In qualche ‘felice’ autocrazia, teocrazia, dittatura mascherata o con la maschera già caduta? No grazie

Dove dovremmo mai trascorrere il Ferragosto? In qualche ‘felice’ autocrazia, teocrazia, dittatura mascherata o con la maschera già caduta? No grazie

Dove dovremmo mai trascorrere il Ferragosto? In qualche ‘felice’ autocrazia, teocrazia, dittatura mascherata o con la maschera già caduta? No grazie

Dove dovremmo mai trascorrere il Ferragosto? In qualche ‘felice’ autocrazia, teocrazia, dittatura mascherata o con la maschera già caduta? No grazie

È arrivato Ferragosto. Il giorno della baldoria o dello stacco totale. Ciò che resta – e resiste – dell’Italia di un tempo, che chiudeva per ferie e dava appuntamento a tutti a settembre. Da molto non è più così, ma comunque Ferragosto è Ferragosto: non si scherza e non si sfugge.

Quest’anno (diciamola fino in fondo) è anche l’occasione per distrarci un po’, tirare il fiato e provare per una manciata di ore a non pensare alle soffocanti brutture che ci avvolgono. Le Olimpiadi hanno aiutato, ma son finite come sempre troppo presto…

Fra novecentesche guerre in corso, tragedie che si ripetono nei decenni apparentemente sempre uguali e senza soluzioni, vendette, odio, sanguinose incomunicabilità proviamo a ritagliare un momento per noi, le nostre famiglie, gli amici, le persone a cui vogliamo bene e per le quali in fin dei conti ha un senso difendere il nostro mondo, la nostra idea di comunità e relazione fra le persone.

Proprio perché a Ferragosto vogliamo anche divertirci e provare almeno a star sereni, è doveroso ricordare quanto la realtà che ci circonda sia certamente perfettibile e zeppa di errori, ma anche indiscutibilmente e meravigliosamente preferibile alle alternative disponibili. E fatecelo dire ad alta voce!

Dove dovremmo mai trascorrere il Ferragosto? In qualche ‘felice’ autocrazia, teocrazia, dittatura mascherata o con la maschera già caduta?

No grazie, preferiamo l’ape in spiaggia, il pic nic al parco e persino i servizi in Tv sempre uguali anno dopo anno. Coraggio, dura solo un giorno e sono 24 ore che dicono tanto proprio di noi.

Buon Ferragosto da tutti noi de La Ragione!

di Fulvio Giuliani