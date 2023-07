Firenze, due 12enni abusate dal branco alla festa di Capodanno. Sette indagati per violenza sessuale aggravata, altri quindici per divulgazione di materiale pedopornografico

Sette ragazzini indagati per violenza sessuale aggravata, altri quindici per divulgazione di materiale pedopornografico. Tutti hanno meno di 16 anni. E già basta questo, senza indugiare in ulteriori dettagli. Un festino di Capodanno organizzato vicino a Firenze, invitati tutti giovanissimi. Droga e alcol, e due 12enni che sarebbero state violentate. Violenze documentate da dei video. Una storia impressionante, venuta a galla perché la mamma di uno dei ragazzi che ha partecipato alla festa ha letto le chat nel cellulare di suo figlio.

L’indagine è stata rapida, e quello che ne è emerso è sconcertante. Soprattutto perché qui si parla di giovanissimi. Poco più che bambini. E una ennesima vicenda che deve far riflettere su questa generazione di ragazzi che in alcuni casi sembrano non possedere alcun tipo di valore. Anche se, come in questo caso, sono “ragazzi normali”. Cresciuti non certo in ambienti disagiati o problematici. Eppure capaci di assumere i peggiori comportamenti. Molto spesso, al solo scopo di filmarsi.

di Annalisa Grandi