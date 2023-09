Giancarlo Siani, il giornalista-giornalista ucciso dalla camorra

La sola guerra combattuta da Giancarlo Siani nella sua breve vita è stata quella contro l’ingiustizia e la malavita. Le sue sole armi, una penna e un taccuino. Oggi che i giornali non contano più niente, come ricorda nel suo encomiabile editoriale Enzo D’Errico (direttore del Corriere del Mezzogiorno) la camorra non si sognerebbe mai di toccare un “pennivendolo”. È il rovescio della medaglia per una realtà che è cambiata, anche in peggio. Siani era un precario del Mattino, un giornalista-giornalista, per citare il titolo di un libro a lui dedicato. Uno che in una manciata d’anni aveva pubblicato oltre 600 articoli, molti dei quali relativi ai fatti di camorra. Allora, a metà degli anni ’80, essere una firma libera e affamata di verità era davvero rischioso.