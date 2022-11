Non è solo colpa di Montesano

Lui ha annunciato che farà ricorso e sostenuto che la Rai fosse al corrente di quanto sarebbe andato in onda. In effetti è impossibile che nessuno si fosse reso conto di quello che c’era nella parte registrata di “Ballando con le stelle” prima che andasse in onda. Diverso sarebbe stato se si fosse trattato di diretta, ma così la versione più plausibile è che chi doveva controllare non abbia colto la gravità della cosa. O forse, peggio, che proprio non sapesse cosa è stata la Decima Mas. Quindi se è stato giusto da parte della Rai escludere Montesano dalla trasmissione, va pure riconosciuto che quel che è accaduto è che qualcosa non abbia funzionato neanche fra chi lo show lo dovrebbe controllare.

In tv si cerca di prestare attenzione a qualsiasi cosa, dai marchi a ogni dettaglio delle immagini, perché si sa che quello che va in onda poi resta. Quindi per carità prendiamocela con Montesano, che però aveva già dato dimostrazione di alcuni eccessi in tema Covid. Ma la maggiore responsabilità è certo nel mancato controllo. La prossima puntata di “Ballando” potrebbe essere utile per ricordare che la Decima Mas, guidata da Junio Valerio Borghese, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 si schierò al fianco dei nazisti e fu responsabile di torture e rastrellamenti. E per scusarsi con le famiglie di chi per mano di quel battaglione ha perso la vita. Insomma per far capire che anche in uno show televisivo esistono limiti che nessuno può permettersi di superare. Quelli del rispetto dei morti e della nostra storia.

Di Annalisa Grandi