Il dono di un imprenditore anonimo: 700 pizze “sospese”

Un imprenditore, che ha scelto di mantenere l’anonimato, ha donato 6mila euro destinate ai più bisognosi all’emporio solidale “Il Cedro” di Schio, in provincia di Vicenza.

Un gesto di enorme solidarietà sottolineato dalla ferma decisione di non volersi esporre pubblicamente per evitare di essere ringraziato o, peggio, spostare l’attenzione sul suo gesto anziché all’obiettivo: utilizzare quei soldi per permettere a persone in difficoltà di concedersi la coccola di una pizza.

“È stata un’iniziativa inaspettata che abbiamo soprannominato «Una pizza per tutti», ha spiega Christian Sassaro, presidente dell’associazione Da Spreco a Risorsa Odv che gestisce l’emporio. «Si tratta di una vera e propria carezza ai nostri utenti. Le persone possono scegliere se mangiare in ristorante seduti a tavola o se prenderla per asporto e gustarla a casa”.

Un piccolo gesto ma di grande valore simbolico. “Per noi mangiare la pizza è scontato, ma in realtà con l’aumento dei prezzi in molti hanno rinunciato anche a questo piccolo sfizio”, racconta Sassaro.

di Raffaela Mercurio