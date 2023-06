Il sogno di Imelda: diventare maestra a 90 anni

Imelda Starnini, 90 anni compiuti lo scorso 3 febbraio, è tra i banchi di scuola per sostenere l’esame di maturità e realizzare il sogno di tutta una vita: diventare maestra.

Alle ore 8 di questa mattina, all’istituto paritario San Francesco di Sales a Città di Castello, la signora Imelda, con quel nome così inusuale e bellissimo, si è seduta al suo banco per sostenere la prima prova scritta d’italiano. “Lo studio, il sapere e il desiderio di conoscere non hanno età ed io ne sono la dimostrazione. Avanti ragazzi ora non si scherza più!”, ha raccontato felice ai giornalisti.

La 90enne, solo all’anagrafe, ha raccontato del suo sogno infranto in gioventù dalla zia che glielo proibì. “Senza sacrificio non si ottiene nulla nella vita ed a questa età ho deciso di rimettermi in gioco ed affrontare questo esame, un obiettivo che ho rincorso da sempre ma che per varie ragioni, familiari e di lavoro mi è sfuggito. Ora sono qui e grazie all’aiuto della mia famiglia inizio il percorso di prove, che spero, mi condurranno ad ottenere il diploma”.

Intanto, sono state pubblicate le tracce scelte per la maturità di quest’anno: per la tipologia poesia “Alla nuova luna” di Quasimodo, prosa Moravia e “Gli indifferenti” mentre per la tipologia testo argomentativo troviamo Chabod con “L’idea della nazione”, il libro-testamento di Piero Angela e Oriana Fallaci. Infine, la lettera aperta del ministro Bianchi sulla maturità e “Elogio dell’attesa nell’era di WhatsApp” di Belpoliti.

Chissà su cosa sarà ricaduta la scelta della nonna-maestra con i suoi potenziali nipoti tra i banchi di scuola, con le stesse paure, ansie ed entusiasmi. A prova del fatto che a certi sogni, quelli così forti da durare una vita, vale la pena crederci fino alla fine.