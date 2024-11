L’appello in lacrime per il cane smarrito e la grande emozione dopo il ritrovamento – IL VIDEO

Le lacrime e la disperazione di questo nonno avevano fatto il giro dei social. Un video diventato virale, visto da oltre 200mila persone, l’appello disperato di una famiglia che in provincia di Napoli aveva smarrito il proprio cane, di nome Alvin. In lacrime chiedevano a tutti di aiutarli a cercarlo, che senza quel cane erano disperati. E il loro appello ha toccato tante persone, che si sono mobilitate per cercare Alvin. Fino al lieto fine.

Alvin è stato ritrovato e la commozione di questo nonno che riabbraccia il suo amato cagnolino racconta finalmente una bella storia di quel legame speciale fra gli umani e i quattrozampe. Tra tante brutte notizie, un video che commuove e fa bene al cuore.

di Annalisa Grandi