La migliore amica degli amici a 4 zampe

È morta senza avere eredi e allora ha deciso di donare il 90% dei suoi averi agli animali rinchiusi in canile. Oltre 320mila euro, è quanto una donna milanese ha deciso di lasciare agli oltre 150 cani ospiti del canile rifugio della città. Una scelta d’amore, da chi se n’è andato e per tutti quei cani – di cui molti molossi, che più difficilmente trovano adozione – che stanno rinchiusi in gabbia.

Un gesto che naturalmente ha ricevuto il plauso non solo di chi lavora nella struttura ma anche delle autorità cittadine che hanno fatto sapere di avere pieno interesse a rispettare a pieno le volontà della signora. Per rendere meno difficile la vita di questi animali sfortunati.

di Annalisa Grandi