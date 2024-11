La nuova povertà in Italia – IL VIDEO

La nuova povertà in Italia si manifesta non solo attraverso la rinuncia a svaghi ma colpisce profondamente anche i bisogni essenziali delle famiglie. Ecco i principali dati

La nuova povertà in Italia si manifesta non solo attraverso la rinuncia a svaghi ma colpisce profondamente anche i bisogni essenziali delle famiglie. Ecco i principali dati

La nuova povertà in Italia si manifesta non solo attraverso la rinuncia a svaghi ma colpisce profondamente anche i bisogni essenziali delle famiglie. Ecco i principali dati

La nuova povertà in Italia si manifesta non solo attraverso la rinuncia a svaghi ma colpisce profondamente anche i bisogni essenziali delle famiglie. Ecco i principali dati

La nuova povertà in Italia si manifesta non solo attraverso la rinuncia a svaghi come vacanze o cene fuori, ma colpisce profondamente anche i bisogni essenziali delle famiglie, limitando le possibilità di benessere e stabilità.

Secondo un sondaggio condotto da Bva Doxa per Fondazione Arca, molte famiglie non riescono a coprire spese fondamentali: oltre un terzo fatica a sostenere spese scolastiche, sportive e di base come l’acquisto di libri o abbigliamento. Queste difficoltà generano un ciclo di privazioni che incide sulla qualità della vita e sulla capacità di progettare un futuro sereno.

di Luca Cavallini