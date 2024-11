La principessa Kate Middleton torna in pubblico alla Royal Albert Hall -IL VIDEO

Dopo due mesi dalla fine della chemioterapia, Kate Middleton torna a mostrarsi in pubblico insieme al marito William. Oggi sarà presente alla cerimonia del giorno della Memoria al Cenotaph di Londra

Dopo due mesi dalla fine della chemioterapia, la principessa Kate Middleton è tornata a mostrarsi in pubblico per un impegno istituzionale, tenutosi ieri sera – l’annuale Festival of Remembrance alla Royal Albert Hall di Londra – insieme al marito William.

Il primo dei due eventi di questo fine settimana dedicato ai caduti in guerra. La principessa del Galles, infatti, sarà presente anche oggi alla cerimonia del Giorno della Memoria al Cenotaph di Londra.

L’ultima apparizione in pubblico era stata a settembre scorso, pochi giorni dopo aver annunciato di aver completato la chemioterapia e a pochi mesi dalla diagnosi di tumore ricevuta all’inizio dell’anno. Una notizia che la principessa aveva diffuso pubblicamente con un commovente video diffuso sui profili social di Kensington Palace.

Di Matilde Testa