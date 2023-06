La “prof. del corsivo” lascia TikTok

Dice di avere attacchi di pianto e rabbia ogni giorno, per via delle critiche e perché il suo profilo a suo dire è stato preso di mira e chiuso più volte.

“La maggior parte degli italiani questo vuole, vedere il fallimento della vita degli altri” sostiene Elisa Esposito, divenuta famosa sui social come la “prof del corsivo”. E che ha deciso di prendersi una pausa da TikTok perché sostiene che la piattaforma abbia spesso eliminato i suoi contenuti o ne abbia ristretto l’accesso e per lei che – come sappiamo – con i social ci lavora e ci guadagna è difficile fare i conti con rabbia a frustrazione.

Certo è indubbio che per la 20enne questo sia un problema, ricordiamo però che di problemi se ne era fatti molto meno a dare dei falliti a quelli che facendo lavori meno “popolari” guadagnano poco più di mille euro al mese. Sarà forse per questo che la gente ha iniziato a criticarla?

Forse non si tratta di una misteriosa cospirazione ma semplicemente della conseguenza delle sue parole? In ogni caso, mentre da TikTok si trasferisce su YouTube, sarebbe bello capisse che nessun italiano – al contrario di quanto sostiene – si diverte a vedere i fallimenti altrui.

Ma molti italiani che fanno lavori “normali” gradirebbero essere rispettati e non presi in giro da chi deve la sua notorietà solo a un social.

di Annalisa Grandi