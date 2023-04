La storia di Marley, il pastore tedesco cieco

Chi ama gli animali lo conosce già, perché sui social è una star. Si chiama Marley, è un pastore tedesco e su Facebook ha oltre 120mila followers. Ma la sua storia è un po’ diversa dai tanti profili dedicati a cani e gatti che ormai riempiono le pagine dei social network.

Perché Marley Supercane è completamente cieco: nato in allevamento era stato abbandonato in canile insieme alla sorellina appena cucciolo proprio per la sua disabilità. Una storia triste diventata una bellissima storia di riscatto grazie a una coppia toscana che si è innamorata di quel cuccioletto che nessuno voleva e che forse, altrimenti, sarebbe stato destinato a una vita in una cella di canile. Lo hanno adottato, e hanno fatto con lui un percorso che lo ha portato a fare tutte, ma proprio tutte le cose che fanno i cani che invece la vista la hanno.

Marley e i suoi padroni sono inseparabili, e lui è diventato testimonianza vivente di quanto la disabilità possa essere un limite solo agli occhi, appunto, di chi guarda. E adottare un animale disabile sia un gesto non solo bellissimo, ma che regala enormi emozioni.

di Annalisa Grandi