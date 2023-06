La Svezia annuncia le Olimpiadi del sesso

Sesso: c’è chi si batte per i diritti delle sex worker e chi invece è contrario. In Svezia è già uno sport, al via il Campionato europeo del sesso

Sesso: c’è chi si batte per i diritti delle sex worker e chi invece è contrario. In Svezia è già uno sport, al via il Campionato europeo del sesso

Che il sesso faccia bene alla salute mentale e fisica lo sapevamo già, ma mai ci saremmo aspettati che un Paese potesse considerarlo uno sport. E invece è successo davvero. La Svezia ha infatti annunciato che il sesso verrà riconosciuto come una pratica sportiva, inaugurando la “European Sex Championship”.

Per la gara non bisognerà attendere neanche troppo, perché il campionato si terrà tra qualche giorno, precisamente l’8 giugno a Göteborg e durerà sei settimane. Le attività saranno suddivise in 16 discipline, tra cui: seduzione orale, penetrazione, resistenza, massaggi del corpo, preliminari ed esplorazione delle zone erotiche. Inoltre, gli organizzatori hanno già svelato che gli “sportivi” in concorso che conosceranno le mosse del più famoso manuale d’amore, il Kamasutra, avranno dei punti di vantaggio. 6 settimane, dunque, in cui i concorrenti gareggeranno per sei ore al giorno con “partite” individuali di 45-60 minuti. I partecipanti all’ European Sex Championship saranno in tutto 20 e arriveranno da diversi Paesi, mentre una giuria composta da tre a cinque giudici, con l’aiuto del pubblico, deciderà i vincitori al termine del campionato. Ovviamente non sono stati posti limiti per partecipare e potranno gareggiare tutti gli orientamenti sessuali.

Per Dragan Bratych, presidente della Federazione svedese: “Proprio come qualsiasi altro sport, ottenere i risultati desiderati richiede allenamento. Pertanto, è logico che le persone inizino a competere anche in questo dominio”.

Chi scrive non è favorevole alla legalizzazione delle sex worker, considerando le numerose testimonianze di donne che negli ultimi anni si sono dette pentite della scelta fatta e che oggi si battono in favore dei diritti delle donne. Prima fra tutte, Huschke Mau (prostituta per dieci anni e oggi attivista), che ha denunciato una realtà ben diversa dai classici cliché secondo cui “chi sceglie di svolgere questo lavoro lo faccia con tranquillità”. Mau precisa, invece, che il mondo dietro alle sex worker, anche volendo escludere le donne vittime di traffici sessuali, sia in realtà ben altro: “La grande maggioranza delle donne si prostituisce per necessità. Stando a uno studio l’89% di tutte le donne ha detto che uscirebbe immediatamente dal giro, ma non può perché è l’unico modo per guadagnare denaro”. Sono solo alcune delle dichiarazioni dell’attivista.

Stupisce come il sesso possa assumere sfumature diverse. Paradossale che mentre alcuni lottino per la sua legalizzazione oppure, al contrario, per non considerarlo un lavoro, in Svezia sia diventato uno sport.

Se nessuno dei vostri amici, conoscenti, parenti potesse riconoscervi partecipereste all’European Sex Championship? Ma soprattutto, possiamo davvero considerare il sesso uno sport a tutti gli effetti?

Di Claudia Burgio