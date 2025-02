La Toscana approva la legge sul fine vita. È la prima Regione in Italia

La Toscana è la prima Regione italiana ad approvare una legge che regola il fine vita. Il Consiglio regionale della Toscana ha infatti approvato – con emendamenti – la proposta di legge, di iniziativa popolare, sul fine vita “Liberi subito”. Tale proposta è stata promossa dall’associazione Luca Coscioni e ha ricevuto oltre 10mila firme.

In Toscana quindi la legge per regolamentare la procedura con cui – a determinate condizioni – ci si può somministrare un farmaco per il suicidio assistito.

di Mario Catania