Ladispoli (Roma), proteste e momenti di tensione fuori dal circo

Proteste e momenti di tensione fuori dal circo Rony Roller di Ladispoli (Roma) dopo che il leone Kimba – che ha “passeggiato” per qualche ora per le vie della città – è stato catturato e portato di nuovo in gabbia.

“Fate i soldi con gli animali” si sente. E ancora: “Fate schifo”, “NO al circo con gli animali”. Un gruppo di animalisti ha manifestato contro l’uso degli animali negli spettacoli circensi e contro le condizioni in cui versano.

Insulti e spintoni tra spettatori del circo – è infatti ripreso il calendario degli eventi – e attivisti. Le proteste sono state sedate dall’intervento immediato delle forze dell’ordine.