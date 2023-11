L’”incubo” Maturità, t’avessi preso prima…

L’esame di maturità, un vero e proprio “incubo” per gli studenti. La maturità è oggettivamente un falso problema, ma il mito resta ed è anche giusto. Le vere sfide sono altre

Ogni tanto e meno raramente di quanto si possa immaginare, la cronaca ci regala “perle“ che sembrano portare nella vita reale quanto immaginato da più di un film: dover rifare l’esame di maturità. Con tutto quel carico di angosce, paure reali e ingiustificate che ciascuno di noi porta con sé per tutta la vita. Anche decenni dopo l’ultimo atto della propria carriera scolastica.

A Messina, un’intera classe di un Liceo linguistico ha dovuto sostenere nuovamente l’orale della maturità per alcune irregolarità che sarebbero state accertate nelle comunicazioni fra un insegnante e alcuni studenti. Comprensibilmente, i ragazzi hanno reagito in coro: “è un incubo“. Anche “far pagare“ a tutti i maturandi un’eventuale colpa di alcuni lascia piuttosto perplessi. A parte il caso in sé e fatti i doverosi complimenti ai maturati bis, resta il fascino–incubo dell’esame.

Per quanto razionalmente parlando e numeri alla mano la gran parte degli esami universitari – per chi li sosterrà – risulteranno molto più complessi, nonostante questo ostacolo così atteso, immaginato, temuto, discusso, preparato non sia neppure lontanamente paragonabile alla stragrande maggioranza delle prove che attendono gli studenti anche solo in fase di selezione per un lavoro, la maturità resta la maturità. Non c’è niente da fare.

Le diverse generazioni si affannano a ricordare a figli e nipoti come “ai loro tempi“ l’esame fosse una cosa molto più complicata e severa e giustamente i ragazzi manco ascoltano. Se ascoltano lo fanno con sincero fastidio.

Nota autobiografica: mia figlia è attesa a giugno dalla sua di maturità e quando ho incautamente fatto notare che con un tasso di promozione del 99,9% (!) preoccuparsi possa apparire ridicolo, sono stato mandato a stendere.

Giustamente, perché il tema non è più da tempo la difficoltà in sé della prova, ma qualcosa in realtà di molto più inquietante: con tutto quello che sentono e leggono i ragazzi, quanti di noi si avvierebbero alle carriere universitarie o al mondo del lavoro con l’animo leggero e ottimista?

Fra difficoltà oggettive e una narrazione che tende a ingigantirle ulteriormente, quanti maturandi possono vivere l’esame in arrivo come una salutare fase di passaggio verso l’età adulta e quanti, viceversa, il saluto un po’ malinconico agli anni spensierati e dei pochi problemi?

Facciamo ormai di tutto per farli sentire più sul ciglio di un burrone che all’inizio della fase più emozionante e costruttiva dell’intera loro esistenza. Ondeggiamo paurosamente fra il paternalismo e l’inculcare paura e sfiducia. Spesso li compatiamo, ma ci guardiamo bene da metter mano a vantaggi e privilegi degli adulti a loro vantaggio.

La maturità è oggettivamente un falso problema, ma il mito resta ed è anche giusto. Le vere sfide sono altre e continuiamo ad apparire impreparati ad affrontarle.

di Fulvio Giuliani