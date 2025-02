L’Inno della discordia, inutile

Difficile non essere d’accordo con le parole pubblicate dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con un post su X: “L’Inno di Mameli è il canto di un popolo che ha lottato per la sua libertà e la sua unità. Ogni parola racchiude la nostra storia, il nostro orgoglio, il nostro senso di appartenenza. ‘Fratelli d’Italia’ è un richiamo all’identità e alla fratellanza di una Nazione che guarda avanti con fierezza. Viva l’Italia, viva il nostro Inno”. Una dichiarazione che sembrerebbe arrivare in risposta a quanto dichiarato dalla cantante, protagonista dell’ultima edizione di X Factor, Francamente. Secondo l’artista, infatti, l’Inno di Mameli non sarebbe inclusivo.



Per la musicista Lgbtq+ è tempo di polemica (inutile, aggiungeremmo noi) che ieri sui suoi canali social ha definito l’inno di Mameli “non inclusivo”, motivando così la sua posizione: “Ragioni transfemministe per cantare un inno non inclusivo. Prendiamo gli spazi, soprattutto quelli dai quali ci sentiamo più esclus*. C’è un’Italia che resiste, che vuole inclusività e diritti e che non pretende di legiferare sui corpi altrui. Avanti tutta”.



Forse gli unici spazi da prendere, seriamente, sono quelli utili ad una sana riflessione, per rendersi conto di quanto assurdo sia definire ‘fratelli d’Italia’ divisivo e non coglierne i significati storici e simbolici del “Canto degli italiani”, scritto nel lontano 1847. Francamente, polemiche amare e sterili che lasciano il tempo che trovano.

di Matilde Testa