Marica Branchesi, la forza della passione e la ricerca della realizzazione

Marica Branchesi è una grande italiana, un’astrofisica di massimo livello internazionale, pioniera nello studio delle osservazioni dello spazio profondo, grazie alle onde gravitazionali. Anche solo a leggere la definizione base di queste ultime – «una perturbazione dello spaziotempo che si propaga a carattere ondulatorio» fra le galassie – si ha la sensazione di entrare in contatto con i misteri stessi che regolano il cosmo. Con le intuizioni di Albert Einstein. Con la relatività, appunto, dei concetti di tempo e spazio come possiamo percepirli. A lei e al suo team si deve la prima osservazione dello scontro e della fusione fra due stelle di neutroni, l’ultimo stadio di vita delle stelle con una massa almeno 10 volte quella del sole.

Marica Branchesi non è soltanto una straordinaria scienziata, il cui lavoro per noi comuni mortali resta tanto affascinante quanto incomprensibile: è un monito. La vita è sostanzialmente una sequenza di scelte e il compito di una società moderna e avanzata è quello di ridurre per quanto più possibile gli ostacoli oggettivi alla libertà di scelta (cancellarli è un’utopia, ma è dall’alba dei tempi che cerchiamo di raggiungere l’orizzonte e fu questa molla verso l’impossibile a innescare il progresso). La professoressa Branchesi è una Messi della scienza. Nostro compito è studiarne la parabola per preparare il campo ai milioni di Oriali cantati da Ligabue. Le donne e gli uomini meno baciati da madre natura che possono pur compiere percorsi straordinari innanzitutto per sé stessi, dando senso alla vita e ossigeno alla comunità. Il resto spetterà sempre all’individuo.