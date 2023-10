Marley Super Cane, primo ad entrare nella Protezione Civile

La storia di Marley ve l’avevamo già raccontata qualche mese fa. Di quel cucciolo abbandonato in canile perché cieco, della coppia toscana che lo ha adottato. E di come Marley Supercane è diventato una star, sui social.

La dimostrazione vivente che la disabilità può non essere un limite ma una opportunità. E una lezione a tutti coloro che ancora, non rispettano gli animali. A coloro che ancora maltrattano e abbandonano. Marley, oltre a essere amatissimo e ormai famoso, è diventato il primo cane cieco a far parte della Protezione Civile.