Maturità 2025, tutte le materie della seconda prova: latino al Classico e matematica allo Scientifico. Cosa succede a chi prende 6 in condotta

Maturità 2025, sono uscite le materie della seconda prova – quella di indirizzo – che si terrà il 19 giugno. La Maturità – lo ricordiamo – comincia il 18 giugno con la prova di italiano (uguale per tutti gli istituti).

Per i Licei:

Latino per il Liceo classico;

Matematica per il Liceo scientifico, anche per l’opzione Scienze applicate e la Sezione a indirizzo Sportivo;

Lingua e cultura straniera 1 per il Liceo linguistico;

Scienze umane per il Liceo delle scienze umane (Diritto ed Economia politica all’opzione Economico-sociale);

Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per il Liceo artistico;

Teoria, analisi e composizione per il Liceo musicale;

Tecniche della danza per il Liceo coreutico.

Per gli Istituti tecnici:

Economia aziendale per l’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” (Lingua inglese nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, Informatica nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”);

Lingua inglese per l’indirizzo Turismo;

Geopedologia, Economia ed Estimo per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio»; nell’indirizzo «Informatica e telecomunicazioni”, Informatica per l’articolazione «Informatica» e Telecomunicazioni per l’articolazione “Telecomunicazioni”;

Progettazione multimediale nell’indirizzo “Grafica e comunicazione”;

Economia, Estimo, Marketing e Legislazione per le articolazioni “Produzioni e trasformazioni” e “Gestione dell’ambiente e del territorio” degli Istituti agrari (Enologia per l’articolazione “Viticoltura ed enologia”).

Molto importante sarà la condotta, come ha spiegato il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara: “Sarà un esame che consentirà a ogni ragazzo di esprimere il meglio di quanto ha appreso negli anni e che terrà conto anche della valutazione del comportamento”. Riguardo il comportamento, il voto in condotta: finora il 5 in condotta, che comporta l’automatica non ammissione all’esame, rappresentava una misura da prendere soltanto in caso di “fatti tali da configurare una fattispecie di reato penale”; da quest’anno invece le cose cambiano: si può essere infatti esclusi dalla Maturità anche in caso di “violazioni gravi e reiterate del regolamento di istituto”.

Coloro che invece prenderanno 6 in condotta dovranno presentarsi all’orale con un “elaborato critico in materia di cittadinanza e costituzione”.

di Mario Catania