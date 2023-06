Meloni, Musk e i figli (che non si fanno)

Elon Musk ha incontrato ieri la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Nulla di nuovo e tantomeno di strano: ormai i leader delle big tech si muovono come capi di Stato e ragionano come tali.

Per meglio dire, come fossero più di un presidente o di un premier, consci del gigantesco potere nelle loro mani. Nessuna sorpresa, dunque, quando ieri il numero uno di Tesla, Space X e Twitter si è rivolto al capo del governo di Roma da pari a pari lanciando un accorato appello all’Italia perché “faccia più figli“.

Vecchio cavallo di battaglia di Musk, che più volte è tornato sul punto con tweet anche alquanto corrosivi. Ha ragione? Secondo la nostra modesta opinione, assolutamente sì. Abbiamo imboccato una discesa ripida verso un invecchiamento che sta diventando un incubo, se si ha voglia di impegnare pochi minuti a leggere le statistiche, le percentuali e le prospettive da qui a una manciata di anni. Un Paese rinsecchito, ingrigito, con giganteschi problemi di gestione del welfare che dovrebbero dare a tutti noi una bella svegliata.

Nulla di moralistico, semplice praticità e programmazione dei prossimi decenni. Non sarebbe neppure necessario parlare di senso della vita, eredità di ciascuno di noi e così via.

Solo che per far figli servono gli adulti, non solo in senso anagrafico: gente che abbia voglia di programmare un minimo la vita che verrà, che abbia un’idea di futuro e anche di responsabilità. Certi avvenimenti degli ultimi giorni, sommati a tanti altri del recente passato, fanno pensare che ancor prima dei bambini dal nostro Paese siano spariti gli adulti. Quelli che la vita se la vogliono e se lo sanno godere, inseguendo i propri sogni, la realizzazione dei propri talenti. Perché no, anche i soldi e il successo, sapendo destinare almeno una parte delle proprie energie agli altri, a cominciare da chi ci è più vicino.

Educare è un’attività senza manuali, senza certezze, pericolosamente esposta al mutare dei costumi e allo scorrere del tempo. Costa fatica e impegno. Dubitiamo francamente che qualsiasi appello di Elon Musk posso fare granché. Vediamo in giro – pronti e felici di essere smentiti – un egoismo e un ‘lasciar fare’ incosciente e pericoloso.

di Fulvio Giuliani