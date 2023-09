Mercato alato

È finita a torte in faccia, anche se quelle che sono state spalmate da alcuni attivisti sul volto del capo di Ryanair Michael O’Leary non hanno alcuna relazione con le tensioni fra la più grande compagnia aerea d’Europa e il governo italiano. Certo, colpisce la coincidenza della protesta con il giorno in cui Ryanair ha annunciato il taglio delle tratte da e per la Sardegna, ma nulla più. Tratte su cui si era concentrato il discusso (soprattutto dallo stesso O’Leary, ma non solo) provvedimento varato dall’esecutivo di Roma, nel tentativo dichiarato di porre un freno al caro biglietti che ha caratterizzato l’estate.

Ryanair aveva anticipato una reazione o, se preferite, una ritorsione per le nuove norme e questo è uno di quei casi in cui le azioni sono le dichiarazioni più forti e inequivocabili possibili. La conseguenza immediata è la riduzione dei posti disponibili per volare fra la Sardegna e il Continente e difficilmente potrà accadere qualcosa di diverso da un aumento dei prezzi per i biglietti rimanenti. Pura logica di mercato. Se nel tempo tutto dovesse restare così, Ryanair finirebbe per avere ragione e il governo torto, non avendo ottenuto il risultato sperato. Se, viceversa, la mossa unilaterale della compagnia irlandese dovesse spingere altri vettori a occupare gli slot lasciati liberi, il discorso potrebbe cambiare radicalmente e – anche soltanto come effetto indiretto – il governo Meloni finirebbe per aver ragione. Perché si allargherebbe la concorrenza e si garantirebbe maggiore offerta ai consumatori.