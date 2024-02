Milano per l’Ucraina al grido di “Slava Ukraini”

“Dopo dieci anni non avete capito che siete in pericolo voi. La guerra ibrida è qui. Bisogna investire nella difesa. Come possiamo pensare che gli ucraini vincano questa guerra senza avere abbastanza munizioni?! “, sono solo alcune delle dichiarazioni di un’attivista ucraina scesa oggi pomeriggio in piazza Cairoli a Milano, insieme a più di mille persone, per manifestare in sostegno dell’Ucraina al secondo anniversario dall’invasione russa nel Paese.