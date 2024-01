Modena contro la propaganda putiniana

Si sarebbe dovuta tenere in una sala civica di Modena la mostra/conferenza “Mariupol – La rinascita dopo la guerra” , organizzata dall’ associazione culturale “Russia-Emilia-Romagna” . Dopo un’attenta analisi dei contenuti e su richiesta del sindaco Gian Carlo Muzzarelli, la Giunta del Comune ha revocato la concessione . Come riportato nella delibera: “l’iniziativa assume le caratteristiche di una manifestazione di aperto sostegno alla guerra d’invasione intrapresa dalla Russia nei confronti dell’Ucraina e quindi in contrasto con l’articolo 3 dello Statuto comunale, oltre che in contrasto con l’articolo 11 della Costituzione”. Sul caso era intervenuto anche il ministero degli Affari Esteri dell’Ucraina, che considerava l’evento “una provocazione russa”.

