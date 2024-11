Montenapoleone è la vita del lusso più cara al mondo e supera New York

Per la prima volta una città europea è in testa alla classifica globale del report “Main streets across the world”, ed è italiana. Canoni da 20mila euro al mtq

Per la prima volta una città europea è in testa alla classifica globale del report “Main streets across the world”, ed è italiana. Canoni da 20mila euro al mtq

Per la prima volta una città europea è in testa alla classifica globale del report “Main streets across the world”, ed è italiana. Canoni da 20mila euro al mtq

Per la prima volta una città europea è in testa alla classifica globale del report “Main streets across the world”, ed è italiana. Canoni da 20mila euro al mtq

Via Montenapoleone a Milano diventa per la prima volta la via commerciale del lusso più costosa al mondo, con canoni da 20mila euro al mtq all’anno. A confermarlo è il 34esimo report “Main streets across the world” del gruppo immobiliare Cushman & Wakefield che monitora 138 location retail urbane al mondo con focus su quelle luxury, sulla base dei canoni prime.

Un altro successo meneghino dopo la recente classifica stilata da Italia Oggi e Ital Communication, in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma, che ha visto proprio Milano prima in classifica in Italia per la “qualità della vita” . Posizione che è stata parecchio discussa sui social e considerata poco attinente con la realtà, visti i costi altissimi degli affitti e del difficile tenore di vita ostacolato dal rincaro dei prezzi e dagli stipendi poco competitivi a livello europeo.

Ora, sempre a Milano, la prestigiosa via Montenapoleone scalza la Upper 5th Avenue di New York (che finisce in seconda posizione) e balza al primo posto in classifica, dopo aver occupato il secondo posto nel 2023 e il sesto posto nel 2014. Per la prima volta una città europea è in testa alla classifica globale, ed è italiana.

Dopo New York, al terzo posto la New Bond Street di Londra, seguita dalla Tsim Sha Tsui di Hong Kong e al quinto posto dalla magica Avenue des Champs-Elysees di Parigi. Ma c’è di più, se guardiamo alla classifica europea, al quinto posto troviamo via Condotti a Roma.

“Gli affitti nelle 138 località monitorate registrano un andamento positivo – spiega Cushman & Wakefield – superando in media quasi il +6% rispetto ai livelli pre pandemia grazie alla crescita degli affitti di oltre il 4% su base annua”.

I lusso avanza, mentre il divario tra ricchi e poveri aumenta.

Di Claudia Burgio