Naked Sushi, umiliante e sessista

Ci piace? Per niente. L’idea di una donna o di un uomo considerati come una specie di vassoio per assaporare il cibo è ben oltre la soglia del borderline. E così la liturgia che prevede un severo addestramento durante il quale si deve restare sdraiati per molte ore senza muoversi, sopportando l’esposizione prolungata del cibo freddo sul corpo, con i peli rasati per ragioni igieniche (ma anche al fine di evitare qualsiasi riferimento sessuale). In Rete si legge che il naked sushi si può “gustare” anche in limousine (anche in Italia). Umiliante e sessista, è attualmente vietata in diversi paesi. Lo pensa anche l’ambasciata di Tokyo, che ha ribadito la totale distanza da questo tipo di pratica.

di Nicola Sellitti