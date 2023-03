Nudi alla meta

Il politicamente corretto si sta tramutando sempre più in insopportabilmente ridicolo. L’ultima frontiera arriva dagli Usa e del resto si sa… gli americani so’ forti. Lo diceva anche Albertone, che mai si sarebbe però sognato di dover assistere a qualcosa del genere.

La preside della Classical School di Tallahassee, in Florida, Hope Carrasquilla è stata licenziata in tronco dal presidente del Consiglio di Amministrazione dell’istituto (negli USA scuole e università private sono gestite come vere e proprie aziende e comanda chi è a capo del Cda) perché a degli alunni sono state mostrate delle immagini del David di Michelangelo e della Cappella Sistina, dipinte dallo stesso maestro del Rinascimento italiano. Avete letto bene e soprattutto ci siete già arrivati da soli: il problema è che notoriamente il David è nudo, così come nudo è Adamo, nell’iconica immagine della Creazione. I genitori di alcuni alunni della scuola – e meno male che è “Classical” – si sono ribellati a questa sconvolgente mancanza di tatto nei confronti dei propri pargoletti e hanno preteso la testa della preside della scuola.

Le motivazioni della rivolta dei genitori sono così ridicole e imbarazzanti da essere un monito per tutti noi: tre genitori hanno protestato, in due casi per non essere stati avvisati in anticipo dei contenuti “controversi” (controversi?!) della lezione, in un terzo una madre ha raggiunto una nuova vetta di ignoranza dichiarata e dimostrata, accusando la scuola di “pornografia” e dicendosi “sconvolta” che suo figlio “abbia dovuto vedere quelle immagini”. Cioè il David… il David di Michelangelo!

Sconvolti siamo noi, cara signora, non tanto da lei che è all’evidenza un caso irrecuperabile, ma da questo insostenibile movimento cultural-giornalistico che rischia di stravolgerci, di cancellare la diversità e la bellezza. Perché se davanti al David tutto ciò che sai fare è guardare lì, la sensazione è che secoli di evoluzione, cultura e arte siano passati per nulla.

Di Fulvio Giuliani