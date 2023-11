Osama a disonore del Che

Si tratta della risposta non a un’infiltrazione di ideologi dell’Isis sulla piattaforma, ma a un’ondata di filmati apologetici virali guidata da influencer Usa appartenenti alla cosiddetta “Generazione Z”. Per intenderci, quella dei nati a partire dal 1997. Una situazione grottesca che è diretta conseguenza del conflitto israelo-palestinese. È accaduto che la risma di giovani pensatori – massimo ventiseienni – si sia confrontata improvvisamente con le immagini di un conflitto sanguinoso con retroscena decennali, spingendosi in una polarizzazione precipitosa verso una delle due ‘fazioni’. Nella ricerca di documenti per le loro argomentazioni, taluni pare siano così incappati nello scritto di Bin Laden: un testo reazionario, suprematista islamico e fortemente antisemita suggerente che l’attentato alle Torri Gemelle sia stato anche una ritorsione per il supporto statunitense a Israele.