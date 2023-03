Papa Francesco: “Il celibato è una prescrizione temporanea”

“Il celibato nella Chiesa occidentale è una prescrizione temporanea, non è eterna”, queste le parole di Papa Francesco in un’intervista per il portale argentino Infobae, a 10 anni dall’inizio del pontificato.

Oggi ci sembra scontato che i chierici non possano sposarsi, ma non è stato sempre così: si tratta di un divieto inserito nella seconda metà del XI secolo,

