Papa Francesco ricoverato al Gemelli per problemi al cuore

Papa Francesco si trova al Gemelli per problemi cardiaci e affaticamento respiratorio. Annullati tutti gli eventi dei prossimi giorni

Papa Francesco resterà per ulteriori controlli all’Ospedale Gemelli di Roma dopo esservi recato in tarda mattinata per problemi cardiaci e un affaticamento respiratorio.

A quanto si apprende da fonti vaticane, il Pontefice sarebbe pronto a passare la notte nel policlinico universitario e saranno così annullati tutti gli eventi e le udienze previste per domani e dopodomani.