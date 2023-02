Il fascismo e la lettera della preside impreparata in storia

Sul pestaggio avvenuto davanti al Liceo Michelangiolo di Firenze in questi giorni si stanno esprimendo in parecchi. E in diversi stanno utilizzando un termine di paragone certo efficace ma non pertinente. È questo il caso della lettera della preside di un altro liceo ai suoi studenti, in cui ha scritto che «il fascismo in Italia non è nato con le grandi adunate da migliaia di persone. È nato ai bordi di un marciapiede qualunque, con la vittima di un pestaggio per motivi politici lasciata a sé stessa da passanti indifferenti. È in momenti come questi che, nella storia, i totalitarismi hanno preso piede».

In verità non andò proprio così e quanto accaduto alcuni giorni or sono nulla ha a che vedere con il terribile periodo fascista.