Pride, gli appuntamenti a Roma e Torino

È tutto pronto per la grande Parata del Roma Pride di oggi sabato 15 giugno. L’appuntamento è per le ore 15 a piazza della Repubblica da dove sfileranno 40 carri. Aprirà il corteo il carro del Coordinamento Roma Pride, con la madrina Annalisa, seguito, fra gli altri, dal trenino di Famiglie Arcobaleno, il carro del Disability Pride, quello della Disney, del W Rome, di Cosmopolitan, Lpg Led, Pulsee, P&G, Veralab, Olimpo, Peroni, Ben & Jerry’s, di Sephora, che ospiterà la cantante Big Mama e quello ultratecnologico di Muccassassina, storica serata di autofinanziamento del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli.

La grande parata del Roma Pride si snoderà per le vie di Roma sabato 15 giugno alle ore 15.00 con il seguente percorso: Piazza della Repubblica – Viale Luigi Einaudi – Piazza dei Cinquecento – Via Ca- vour – Piazza dell’Esquilino – Via Liberiana – Piazza Santa Maria Maggiore – Via Merulana – Via Labicana – Piazza del Colosseo – Via Celio Vibenna – Via di San Gregorio – Piazza di Porta Capena – Via delle Terme di Caracalla.

Dopo il successo dello scorso anno, per la seconda volta consecutiva il festival ospiterà fino a tarda notte l’evento Rock Me Pride (Art Pop Edition), il party ufficiale del Roma Pride powered by Muccassassina, diretto artisticamente da Diego Longobardi all’Ippodromo delle Capannelle, con la partecipazione straordinaria di Annalisa, madrina del Roma Pride che, dopo aver sfilato alla Grande Parata, si esibirà sul palco del festival con le sue hit più celebri.

Torino

Sabato 15 giugno avrà luogo una manifestazione con corteo organizzata dal Coordinamento Torino Pride LGBT con il patrocinio della Città di Torino, della Città Metropolitana, dell’Accademia Albertina delle Belle Arti, del Politecnico di Torino e dell’Università di Torino.

Il corteo partirà intorno alle ore 16.30 da corso Principe Eugenio, nel tratto compreso tra i corsi Regina Margherita e Beccaria, dove già dalle ore 14.30 è prevista la presenza di partecipanti. La manifestazione si muoverà in direzione piazza Vittorio Veneto, dove è previsto l’arrivo intorno alle ore 20.00.

Il corteo seguirà il seguente percorso: partenza – corso Principe Eugenio, corso Beccaria, piazza Statuto, corso San Martino, piazza XVIII Dicembre, via Cernaia, via Pietro Micca, piazza Castello, viale Primo Maggio, viale Partigiani, corso San Maurizio (carreggiata centrale), lungo Po Cadorna, piazza Vittorio Veneto – arrivo.

Anche per il 2024, come ogni anno dal 2018, Fase partecipa al Pride di Torino con il suo dj set, quest’anno al fianco di Victor Bomì.

Per l’edizione di quest’anno del Pride torinese, l’appuntamento è il 15 giugno alle 16.30. Fase proporrà la sua selezione musicale sul carro – palco mobile La Cricca che si sposterà lungo tutto il percorso della parata (da Corso Principe Eugenio a Pizza Vittorio). Con lui sul palco il produttore-dj Victor Bomì (Andrea Torchia, chitarrista e collaboratore di molti altri artisti tra cui Willie Peyote), vocalist e drag Queen.