Questa notte arriva la Superluna Blu

Questa notte, alle ore 3:35 in Italia, la Luna raggiungerà la sua massima fase – il cosiddetto plenilunio- per la seconda volta in un solo mese ma questa volta con un’ulteriore particolarità: si chiamerà “Superluna Blu”.

Sarà particolarmente vicina alla Terra (357.344 chilometri rispetto alla distanza media di 384.400 chilometri) e apparirà come la più grande e luminosa di tutto l’anno

Ma perché blu? Il termine venne coniato per la prima volta nel 1500 ma non ha nulla a che vedere con le caratteristiche del colore. Per Luna Blu si intende infatti la seconda Luna piena di uno stesso mese, quindi quel momento per cui in un solo mese di calendario si verificano due Lune piene anziché una sola.

Occhio al cielo!