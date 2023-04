Ragazzo autistico rifiutato dai compagni di classe, si ritira dalla scuola

“La famiglia ha ricevuto la proposta dello stage come tutti gli altri– spiega la preside del liceo linguistico Tacito di

Roma

, Daniela Pucci – Abbiamo detto loro che il ragazzo avrebbe avuto come supporto non solo il docente di sostegno, ma anche un Oepa, un operatore educativo per l’autonomia, che lo avrebbe aiutato per ogni passaggio. Mi dispiace che in qualche modo si sia creato un equivoco, ma secondo me non c’è stata alcuna discriminazione. Ecco perché insisto: lo aspettiamo a braccia aperte in classe”.

Di contro la madre di

Edoardo

racconta: “Mi è stato detto che i ragazzi non riescono a far lezione e che hanno paura di stare alla lavagna di spalle quando mio figlio è in classe e che hanno paura a rapportarcisi”.