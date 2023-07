RFI, Strisciuglio: “Rispetteremo le scadenze del Pnrr”

“Rispetteremo le scadenze del Pnrr, dei 24 miliardi affidati a RFI, oltre l’83% è infatti già in fase realizzativa”, queste le parole di Gianpiero Strisciuglio – amministratore delegato e direttore generale di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) – oggi al convegno “Innovazione e sostenibilità, dove va il Sud”, organizzato a Bari da Ance Giovani, l’associazione dei giovani imprenditori edili. Al convegno hanno preso parte anche rappresentanti istituzionali.

Tanti gli argomenti affrontati.

Tra i principali progetti, l’obiettivo di colmare il più possibile il divario tra Nord e Sud Italia; riguardo gli investimenti in infrastrutture ferroviarie e stradali, Strisciuglio ha dichiarato che “il nostro piano industriale prevede, in dieci anni, 180 miliardi di investimenti in infrastrutture ferroviarie e stradali per migliorare la mobilità e, in particolare, per colmare il gap tra Nord e Sud d’Italia”. L’AD di RFI ha spiegato che “come Polo Infrastrutture abbiamo attivi oltre 4mila cantieri in tutta Italia per 50 miliardi di euro tra nuove opere strategiche e manutenzione delle linee esistenti”.

Strisciuglio ha inoltre ricordato quanto siano importanti le opere in programma come ad esempio la linea adriatica, la Palermo-Catania-Messina e la linea ad alta velocità tra Bari e Napoli.

A proposito di quest’ultima – le parole del direttore generale di RFI – “già il prossimo anno contiamo di rilasciare le prime opere del cantiere, che permetteranno quell’iniziale abbattimento dei tempi di viaggio, che si concluderà nel 2027, quando si impiegheranno solo 2 ore per collegare Bari a Napoli e 3 per arrivare a Roma”.

80 miliardi di euro del Polo Infrastrutture al Sud, di cui circa 16 solo in Puglia. L’impegno di RFI – ha sottolineato Strisciuglio – prosegue anche “grazie alle nostre 31mila persone, che cresceranno con 3mila nuove assunzioni nei prossimi mesi”.

Innovazione e sostenibilità sono al primo posto per Strisciuglio e RFI. Progetti ambiziosi che tengono conto del rispetto dell’ambiente e di un approccio sostenibile.