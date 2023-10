Riccione, il gatto Garfield torna a casa dopo più di 4 anni

Quattro anni e la speranza di rivederlo. Quattro anni di ricerche senza esito. Poi la sorpresa. È una storia commovente quella che arriva da Riccione e che ha come protagonista Garfield, il gatto rosso di una famiglia della zona. Garfield si era perso nel maggio del 2019. La sua famiglia aveva provato in ogni modo a cercarlo ma senza successo.

E poi, incredibilmente, pochi giorni fa un gatto rosso, certo molto più magro ma uguale a lui, si è ripresentato a casa loro. Quel gatto era proprio Garfield.

L’annuncio sui social della padrona che racconta: «Dopo più di 4 anni, è tornato a casa. Sfinito, disidratato e ridotto a una carta velina, ma non in pericolo di vita. Io sono al settimo cielo, e mai avrei pensato, dopo averlo cercato ovunque, di poterlo riabbracciare». E invece è successo. E ora Garfield, che adesso ha 15 anni, può tornare a dormire sul suo letto preferito. Insieme alle persone che lo amano, e che non avevano mai smesso di cercarlo.

di Annalisa Grandi