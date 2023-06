Sky, sessismo e doppi sensi in diretta TV

Si sono scusati, dopo le polemiche, anche per aver mancato di rispetto non solo alla ragazza del video ma anche alle rispettive compagne. Non siamo in un periodo storico in cui certe affermazioni possono passare via lisce. Soprattutto la tv non è il bar sport, e – ma questo vale per qualsiasi tipo di commento inopportuno – bisogna sempre ricordarsi il ruolo che si riveste, in quel preciso momento.

di Annalisa Grandi