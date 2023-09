Spegnersi lentamente

In questa fotografia ci sono due mondi: uno sta evaporando sotto i nostri occhi, senza che nessuno si decida ad alzare un dito e a provare a invertire la tendenza. Un altro ne è diretta conseguenza, almeno in parte.

Quei due bambini soli in un’aula che un tempo ne avrà accolti, pure in un piccolissimo centro di montagna, 10 o 15, non sono tanto l’emblema dell’Italia dei piccoli borghi che tende a spopolarsi sempre più. Un fenomeno comune a tutti i Paesi ricchi e avanzati, ma più di ogni altra cosa la fotografia di un’Italia senza bambini. Ormai drammaticamente ed è il primo mondo. Non ci sono più, a meno di non volersi far fuorviare dalle nidiate fuori dalle scuole, peraltro ormai ben poca cosa rispetto alle valanghe di un tempo. Siamo messi così e, con il dovuto rispetto ma altrettanta chiarezza, siamo un Paese di vecchi che parla di vecchi e si interessa dei vecchi in arrivo. Si veda l’eterno capitolo pensioni. Ecco il secondo.

Dei bambini non sa più neppure cosa dire…

Quei pochi che ci sono non votano, mentre di pensionati o prossimi venturi ne abbiamo una valanga maledettamente pesante nelle urne.

Anche quando ci riempiamo la bocca di “famiglia“, sappiamo che gli asili nido o il dopo scuola sono un problema certamente grave ma l’assistenza dei nostri anziani è potenzialmente un dramma.

Guardi quella foto e ti assale una malinconia incredibile: stiamo appassendo e non sembra interessare a nessuno.

di Fulvio Giuliani