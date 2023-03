Stasera spettacolo celeste: cinque pianeti “allineati”

Il cielo di oggi 27 marzo promette uno spettacolo unico nel suo genere: cinque pianeti allineati saranno molto probabilmente visibili ad occhio nudo dal tramonto.

Dopo il bacio tra Giove e Venere dello scorso 4 marzo, stasera dovremmo aspettarci una parata di cinque pianeti quali Giove, Mercurio, Venere, Urano e Marte accanto alla Luca crescente. Un evento astronomico importantissimo che non può, però, essere definito un allineamento in senso proprio in quanto i pianeti non saranno in linea retta dalla prospettiva del Sole.