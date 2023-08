Turismo più caro

Oltre il 70% in meno di prenotazioni in Sardegna. Fino all’87% in Versilia. Il calo generalizzato è del 15%, in alcune località la contrazione si arrampica fino al 30%. Non che non si fosse inteso o che se ne sia discusso poco, ma il caro prezzi sta producendo discreti danni al turismo interno. Almeno quattro miliardi di euro è il conto approssimativo sulle spalle degli italiani, i dati sono stati raccolti da Vamonos Vacanze, il tour operator italiano specializzato in vacanze di gruppo e per single.