Tyson, così rinasce un cane salvato da maltrattamento

Tyson, il cane vissuto per due anni in una gabbia, ora ha una nuova casa piena d’amore e vive la sua rinascita dopo un maltrattamento

Così rinasce un cane salvato da maltrattamento. Lui è Tyson, la sua storia ve l’avevamo già raccontata. Per due anni ha vissuto chiuso in una gabbia, ad Arzano.

In tanti si erano mobilitati per salvarlo, per portarlo via ci erano voluti mesi e l’impegno incessante delle volontarie che non l’avevano mai dimenticato. Tyson da alcuni mesi è stato adottato e nei video potete vedere la sua felicità ritrovata, anzi conosciuta per la prima volta, grazie alla famiglia che lo ha accolto. Che gli riserva tutto l’amore che la vita gli aveva negato.

Così rinasce un cane maltrattato. Tyson dimostra che non arrendersi, può salvare delle vite. Non girarsi dall’altra parte, può salvare delle vite. E può cambiare il destino di un animale. E anche di una famiglia.

di Annalisa Grandi