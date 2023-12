Udine al primo posto per qualità della vita

Udine in testa alla classifica nella 34ª indagine del Sole 24 Ore sul benessere della popolazione italiana, seguita da Bologna e da Trento

È Udine a raggiungere il podio nella consueta classifica stilata dal Sole 24 ore sulla qualità della vita nelle città italiane. Il progetto, a cura di Michela Finizio, Giacomo Bagnasco e Marta Cadei, che dal 1990 analizza il benessere nel nostro Paese sulla base del punteggio di 90 indicatori (48 in più dal 2019) suddivisi in sei macrocategorie, aventi le seguenti tematiche: ricchezza e consumi, affari e lavoro, ambiente e servizi, demografia, società e salute, giustizia e sicurezza, cultura e tempo libero.



Il capoluogo friulano ha ottenuto il punteggio più alto per il benessere della popolazione italiana, nello specifico nelle sottocategorie: primo posto nell’indice sintetico della “Qualità della vita delle donne”, ottavo in quello che misura la “Qualità della vita dei bambini”, quarto posto nella categoria “Giustizia e sicurezza” per il basso numero di incendi, delitti informatici e furti di autovetture. Eccelle anche per il minor numero di famiglie con Isee sotto i 7mila euro e di imprese in fallimento. Detiene inoltre il record per numero di strutture dedicate al benessere fisico come palestre, piscine e centri per il benessere.



107 in tutto le province italiane prese in esame. Tra le ultime posizioni troviamo Latina (87ª), Imperia (81ª), Frosinone (80ª), Alessandria (70ª) e Rovigo (68ª), si sono aggiunte Grosseto (74ª), Viterbo (75ª), Rieti (73ª) e Massa Carrara (72ª). Anche quest’anno, delle 40 ultime posizioni 31 sono province del Sud e delle Isole.



Di Claudia Burgio