Un anno senza Piero Angela, il padre della divulgazione scientifica. Divulgatore scientifico, giornalista, conduttore televisivo e tanto altro. “Bisogna spiegare cose difficili in modo semplice” ripeteva Piero, con l’obiettivo di raccontare e far comprendere la scienza (e non solo) a tutti in un modo unico, come solo lui sapeva fare.

“È già passato un anno da quando è andato via e tante sono le cose che sono cambiate nel mondo. Ma il suo ricordo, il suo sguardo, le sue parole e i suoi insegnamenti restano ancora vivi in noi familiari e, dall’affetto che dimostrate ogni giorno ricordandolo, anche in tutti voi”, le toccanti parole del figlio Alberto Angela scritte in un post per ricordare suo padre a un anno dalla scomparsa.