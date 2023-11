Un leone “passeggia” per le vie di Ladispoli (Roma). Sembra la scena di un film ma non lo è. L’animale era scappato poco prima da un circo della città

Un leone “passeggia” per le vie di Ladispoli (Roma). Sembra la scena di un film ma non lo è. L’animale era scappato poco prima da un circo della città; immediato l’allarme lanciato dal sindaco di Ladispoli Alessandro Grando che ha chiesto ai residenti di non uscire di casa.

Tanta la paura. Per fortuna, il leone – dopo ore – è stato catturato, addormentato e messo in sicurezza. Per la sua cattura, è stato istituito un centro logistico di comando e mobilitate le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

Nel video le immagini dei residenti