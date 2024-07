Una mano e una zampa per un ultimo atto d’amore

Una mano e una zampa. Per l’ultima volta, per un ultimo atto d’amore. Una storia commovente, tra tante di animali maltrattati o abbandonati. È la storia del signor Silvano, gravemente malato e ricoverato in ospedale a Cinisello Balsamo. E della sua cagnolina Tota. Silvano, quando ha capito che gli restava poco da vivere, ha chiesto di poter tornare a casa per passare quel che gli rimaneva insieme alla sua amata cagnolina.

Purtroppo le sue condizioni sono rapidamente peggiorate e così il personale della struttura ospedaliera ha deciso di fare un ultimo regalo a Silvano. Che nel suo letto d’ospedale ha potuto riabbracciare per l’ultima volta la sua Tota. Un incontro commovente, racconta chi lavora nella struttura. Silvano si è spento poco dopo. Ma almeno, ha potuto rivedere la sua amata Tota.



Di Annalisa Grandi