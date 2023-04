Venere 2.0, meraviglia o trash?

Se è vero che al giorno d’oggi siamo abituati a tutto e non ci stupisce (quasi) niente, è vero anche che il primo impatto con la Venere di Botticelli 2.0 della nuova campagna internazionale del ministero del Turismo italiano, va oltre la semplice meraviglia. Ci lascia semplicemente un po’ attoniti.

Venere che mangia una pizza sul lago di Como, Venere che si scatta un selfie in Piazza San Marco a Venezia, Venere che ammicca in uno shooting, in minigonna e t-shirt che lascia intravedere un seno decisamente più abbondante dell’originale botticelliano.

per la nuova campagna costituita da immagini e video che verranno diffusi nei principali hub aeroportuali e ferroviari non solo italiani. Ciliegina sulla torta poi, anche una