Vocazione cercasi

La Chiesa cattolica non sta vivendo la sua stagione migliore e il calo graduale ma costante delle vocazioni lo conferma: dal 2009, la flessione in Italia dei seminaristi diocesani è stata di circa il 28% . Anche la diocesi di Milano, che sembrava l’unica mosca bianca, ha lanciato il suo SOS a seguito di una ricerca dell’Università Cattolica sulla curia ambrosiana: dai 1.737 attuali si arriverà, nel 2040, a poco meno di 1200 . Un calo dell’oltre 37%.

La Chiesa cattolica non sta vivendo la sua stagione migliore e il calo graduale ma costante delle vocazioni lo conferma: dal 2009, la flessione in Italia dei seminaristi diocesani è stata di circa il 28% . Anche la diocesi di Milano, che sembrava l’unica mosca bianca, ha lanciato il suo SOS a seguito di una ricerca dell’Università Cattolica sulla curia ambrosiana: dai 1.737 attuali si arriverà, nel 2040, a poco meno di 1200 . Un calo dell’oltre 37%.