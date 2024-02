Valentino Maimone, giornalista de La Ragione, ospite a Porta a Porta per discutere di errori giudiziari e del caso di Beniamino Zuncheddu

Il giornalista Valentino Maimone ospite a Porta a Porta per discutere del caso di Beniamino Zuncheddu (quasi 33 anni in carcere da innocente per un triplice omicidio mai commesso), per parlare di errori giudiziari e ingiusta detenzione in Italia nel monitoraggio che con Benedetto Lattanzi effettuato tramite l’associazione Errorigiudiziari.com.