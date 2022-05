60seconds del lunedì! Non ho potuto non restare colpito dalla tragica distanza fra la marea di balle che ha raccontato in televisione (qui da noi, in italia) il ministro degli esteri di Putin Lavrov e la sofferenza assoluta, indicibile di chi ha vissuto come un topo nei sotterranei dell’acciaieria di Mariupol. Eppure questi enormi contrasti sono fondamentali per capire e ricordare.