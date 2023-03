Il nostro corrispondente Nicola Sellitti si trova a Crotone dove questa mattina è arrivato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. In un primo momento il Presidente si è recato all’Ospedale San Giovanni di Dio per far visita ai migranti superstiti e successivamente al palasport PalaMilone dove si trovano le bare delle vittime. Qui le immagini del suo arrivo e della sua uscita dal palasport del capoluogo calabrese, dove in tantissimi hanno urlato chiedendo giustizia e verità.